Помилували майже 5000 засуджених за незаконне вирощування канабісу: у чому причина

Король Марокко помилував майже 5000 осіб, які засуджені або розшукуються за звинуваченнями, пов'язаними з незаконним вирощуванням канабісу.

Про це повідомило Міністерство юстиції, передає Reuters.

Марокко є великим виробником канабісу і дозволило вирощування, експорт та використання наркотику в медичних цілях або промисловості 2021 року, але не дозволяє його використання в рекреаційних цілях.

Помилування королем Мухаммедом VI спонукає фермерів "брати участь у законному процесі вирощування канабісу для покращення своїх доходів та умов життя", сказав Мохаммед Ель Герруж, голова марокканського регулятора канабісу ANRAC.

Згідно з офіційними даними, перший законний урожай канабісу в Марокко склав 294 тони 2023 року. Законний експорт від 2023-го досі становив 225 кілограмів, сказав Ель Герруж.

Цього року очікується, що він буде вищим, оскільки кількість дозволів на ведення сільського господарства збільшиться, а ANRAC дозволить вирощування місцевого сорту, відомого як Beldia.

Майже мільйон людей проживає в районах північного Марокко, де канабіс є основним видом економічної діяльності. Його вирощували і курили там упродовж поколінь, змішуючи з тютюном у традиційних трубках з довгим чубуком та глиняними чашами.

Легалізація 2021 року була спрямована на підвищення доходів фермерів та захист їх від наркоторговців, які домінують у торгівлі канабісом та експортують його нелегально.

Марокко також прагне вийти на світовий ринок легального канабісу і минулого року видало 54 дозволи на експорт.

Нагадаємо, в Україні легалізували медичний канабіс. Закон спрощує медичне використання ліків на основі канабісу і водночас передбачає жорсткий контроль з боку Нацполіції над вирощуванням цієї рослини, виробництвом і збутом ліків на її основі.

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