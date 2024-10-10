Майже мільярд крон на зміцнення оборонної промисловості Норвегії: що з цього матиме Україна

Один з проєктів передбачає фінансування малих та середніх компаній, які виготовляють оборонну продукцію для ЗСУ.

Уряд Норвегії виділив 967 млн крон (близько 82,5 млн євро) зміцнення власного оборонно-промислового комплексу. Кошти планують витратити на збільшення потужностей з виробництва ракетних двигунів, вибухівки та інших технологічних виробів, які можуть стати в пригоді Силам оборони України.

Про це повідомило Міноборони Норвегії.

За словами норвезького міністра оборони Бйорна Арільда Грамма, оборонна промисловість країни виготовляє важливі матеріали для Норвегії, України, та союзників по НАТО. Однак нинішні виробничі потужності є недостатньо великими, щоб покрити потреби.

Нова програма підтримки оборонної промисловості передбачає реалізацію чотирьох проєктів:

фінансування малих та середніх норвезьких компанії, які постачають оборонні товари для збройних сил України;

інвестування у створення нової лінії з виробництва ракетних двигунів на заводі Nammo;

збільшення виробництва гексаміну для виготовлення вибухових речовин;

розроблення техніко-економічної документації для будівництва нового заводу з виробництва вибухівки.

Гексамін є важливим інгредієнтом у виробництві сучасних вибухових речовин. Норвегія — одна з небагатьох західних країн, яка має потужності для виробництва як вибухівки, так і її ключових компонентів. У Міноборони зауважили, що гексамін входить до складу більшості боєприпасів, яких потребує Україна для захисту від російської агресії, зокрема артилерійських снарядів, протитанкових ракет та ракетних двигунів.

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"Політична ситуація у сфері безпеки означає, що існує велика та гостра потреба в оборонних матеріалах як в Україні, так і у союзників, і на національному рівні. Дорожня карта є комплексним планом щодо збільшення виробничих потужностей норвезької оборонної промисловості. При цьому ми беремо на себе відповідальність за допомогу у задоволенні українських, національних та союзницьких потреб", – заявив міністр оборони Норвегії.

За словами Грама, кілька мирних десятиліть у Європі призвели до скорочення попиту на зброю та зменшення потужностей оборонних підприємств. Але після початку російського вторгнення до України, ситуація змінилася і "вимагає від нас обернути цю тенденцію в зворотному напрямку".

"Україна залежить від доступу до засобів протиповітряної оборони, ракет, артилерійських снарядів та інших оборонних матеріалів, щоб продовжувати свою оборонну боротьбу. І промисловість, і уряд багато зробили для збільшення виробництва в Норвегії, але це комплексне та довгострокове завдання для всіх наших союзників", – наголосив Бьорн Арільд Грам.

Нагадаємо, Норвегія виділяє додаткові 48 млн євро на закупівлю дронів та ППО для України. Придбання озброєння здійснюватиметься через очолюваний Великою Британією Міжнародний фонд для України.

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