Майже не видно сонця: Каїр накрила потужна піщана буря

У столиці Єгипту закрили школи.
Піщана буря накрила єгипетську столицю Каїр.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 9 грудня.
Користувачі виклали у Мережу відео, на яких видно, як п'ятиметрова стіна з піску наближається до Каїра. Буря супроводжувалася вітром швидкістю до 60 кілометрів на годину. Через негоду майже добу не було видно сонця.
У Каїрі та довколишніх містах закрили школи, а людям рекомендували за можливістю залишатися вдома.
Як повідомлялося, Іспанію накрило снігом: хурделиця налетіла на щонайменше десять регіонів. Чи не найдужче дісталося Жироні. Водіям хуртовини там додали клопоту. Десятки транспортних засобів опинилися заблокованими під заметами. На дорогах утворилися затори.
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