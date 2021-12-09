Майже не видно сонця: Каїр накрила потужна піщана буря

Майже не видно сонця: Каїр накрила потужна піщана буря

У столиці Єгипту закрили школи.

Піщана буря накрила єгипетську столицю Каїр.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 9 грудня.

Також читайте Артистичне фільмування та масова бійка: як у Петербурзі та Москві борються зі снігом

Користувачі виклали у Мережу відео, на яких видно, як п'ятиметрова стіна з піску наближається до Каїра. Буря супроводжувалася вітром швидкістю до 60 кілометрів на годину. Через негоду майже добу не було видно сонця.

У Каїрі та довколишніх містах закрили школи, а людям рекомендували за можливістю залишатися вдома.

Новини світу: Каїр накрила піщана буря

Як повідомлялося, Іспанію накрило снігом: хурделиця налетіла на щонайменше десять регіонів. Чи не найдужче дісталося Жироні. Водіям хуртовини там додали клопоту. Десятки транспортних засобів опинилися заблокованими під заметами. На дорогах утворилися затори.

Читайте також: