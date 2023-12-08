Майже не виходить в люди: стало відомо, з ким найбільше часу проводить Путін

7 жовтня 2023 року президенту РФ Володимиру Путіну виповнився 71 рік. Питання про його місцеперебування турбує багатьох, а розмови про смерть диктатора не вщухають.

Російське видання "Проект" написало нову інформацію про Путіна.

Журналісти проаналізували всі події за участю російського диктатора за останній рік і дійшли висновку, що Путін провів на людях лише 147 днів (тобто менше ніж 5 місяців із 12).

Решту часу Путін не виїжджав за межі своїх резиденцій, а на зустрічі до нього не запрошували ні журналістів, ні будь-кого, окрім наближених чиновників і лояльних політиків.

Журналісти помітили, що диктатору властиво чергувати дні неймовірної публічної активності та тривалі зникнення. Наприклад, 28 вересня цього року Путін провів одразу чотири важливих публічних заходи, але шість попередніх днів його не бачив ніхто, крім наближених. 29 вересня Путін ще перебував на публіці, але чотири наступні дні (до 3 жовтня) його знову ніхто не бачив.

Акцентують увагу журналісти і на деяких деталях − на багатьох зустрічах Путін намагається тримати дистанцію від співрозмовників, а на деяких буквально йде в народ.

"Це дистанціювання інколи набуває вражаючих форм. Ми виявили, що на багатьох форумах перед президентом, який перебуває на сцені, буквально ставлять паркан, який відокремлює главу держави від залу. А на вулиці співрозмовники Путіна змушені стояти на відстані понад 10 метрів від нього − за спеціально намальованою червоною рискою", − повідомляє "Проект".

Відомо, що найбільше часу з Путіним проводять його охоронці, лікарі та носії "ядерної валізки".

Що відомо про стан здоров'я Путіна

Раніше стало відомо, що Путін переїхав до офісу в Кремлі, що добре охороняється. Все через стрес i війну в Україні. Донедавна він, як відомо, жив у підмосковній резиденції в Ново-Огарьово.

Видання The Sun з посиланням на витік електронних листів Кремля пише, що Путіна регулярно "напихають" всілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін’єкціями, щоб зупинити поширення раку підшлункової залози, який йому нещодавно діагностували.

А видання Newsweek з посиланням на представників американської розвідки повідомило, що у квітні 2022 року Путін пройшов курс лікування від прогресуючої форми раку. Цю інформацію підтвердило джерело розслідувачів, яке працює у російському онкоцентрі та знайоме з перебігом лікування російського диктатора.