Майже половина молодих росіян не збирається голосувати за Путіна — опитування

Найактивнішими прихильниками Путіна є росіяни віком від 60 років.

Президента Росії Володимира Путіна на посаді господаря Кремля ще один термін хотіли би бачити тільки 53% громадян РФ віком менш, ніж 30 років. Інші віддали б перевагу іншому кандидату на виборах, які заплановані на березень 2024 року.

Про результати опитування, проведеного компанією NORC при університеті Чикаго, повідомляє The Moscow Times.

Найактивнішими прихильниками Путіна є росіяни віком від 60 років. Підтримати президента на березневих виборах планують 73% із них. Загалом голосувати за Путіна збираються дві третини населення країни, причому його кандидатуру частіше підтримують жінки (70%), ніж чоловіки (61%).

Водночас у Росії висловлюють підтримку розпочатої Путіним війни в Україні 63% громадян. В основному, респонденти аргументували свою позицію “загрозами з боку НАТО”.

64% опитаних розглядають війну в Україні як цивілізаційну боротьбу між Росією та Заходом, 34% громадян стурбовані тим, що конфлікт може перерости у пряму конфронтацію з НАТО.

Як оцінюють своє життя росіяни

Переважна більшість — 80% громадян — поскаржилися на відсутність зростання добробуту, наголосивши, що їхній рівень життя залишився незмінним або знизився від початку війни в Україні.

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Росіяни назвали головними національними проблемами корупцію та стан економіки: 55% опитаних висловлюють занепокоєння цими чинниками. 65% тих, хто зазначає погіршення свого матеріального становища, звинувачують у цьому зростання цін.

Телефонне опитування проводилося російською мовою в період з 13 по 21 листопада 2023 року по всій території Росії. Соціологи також обдзвонювали мешканців анексованого Криму, але виключили з опитування окуповані території Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей України.

Нагадаємо, російська ЦВК збирається проводити президентські "вибори" в березні 2024 року і на окупованих територіях України.

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