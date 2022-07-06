Майже половина німців вважають, що Україна має віддати РФ частину територій заради припинення війни - соцопитування

Майже половина громадян Німеччини - 47% - підтримують ідею здачі Україною власних територій для проведення мирних переговорів із Росією про завершення війни.

Згідно з останнім соціальним опитуванням, 41% респондентів відповіли, що Україна не повинна йти на територіальні поступки Путіну, решта 12% - не визначилися з відповіддю.

Про це свідчить останнє опитування, проведене для німецьких телеканалів RTL/ntv.

Також читайте Кулеба поговорив з Блінкеном про прискорення постачання важкого озброєння до України

Окрім цього, 69% німців вважають, що Україна не має сил витіснити Росію з окупованих територій за умови отримання достатньої кількості зброї. Іншої думки притримуються 26% респондентів.

Також респондентам поставили запитання, чи підтримують вони постачання Німеччиною важкого озброєння Україні. Так, 56% підтримують постачання, проти виступають 40%. Кількість прихильників надання зброї зменшилася на 2%, а противників, навпаки, збільшилась на 4%.

Зауважимо, опитування тривало протягом 1-4 липня, участь у ньому взяла 1001 людина. Похибка вимірювання становить 3%.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його держава готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки. За його словами, наразі відповідні деталі обговорюються з іншими країнами.

Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 6 липня 2022 року

Читайте також: