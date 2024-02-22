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Майже половина поляків вважають ймовірним напад Росії на Польщу

Майже половина поляків вважають ймовірним напад Росії на Польщу

Прапор Польщі / Фото: Associated Press

Поляки все більше стурбовані тим, що станеться на східному фланзі НАТО, якщо російські окупанти переможуть в Україні.

Майже половина поляків тою чи іншою мірою вважають, що Росія може піти далі і напасти на Польщу.

Про це свідчать результати опитування United Surveys для RMF FM i Dziennik Gazeta Prawna.

Так, близько 47% опитаних вважають, що напад Росії на Польщу є ймовірним. Це на 16% більше, ніж в аналогічному опитуванні, проведеному в травні 2023 року.

З них 12% переконані в тому, що такий напад все ж станеться. Понад 35% вважають напад скоріше ймовірним, ніж ні.

Трохи більше 38% респондентів не погоджуються з тезою про можливу агресію путінських військ проти Варшави.

З огляду на те, що кількість тих, хто не визначився, за останнім і минулорічним опитуваннями залишається майже незмінною, очевидно, що поляки, уважно стежать за воєнною ситуацією і переходять до більш песимістичних настроїв, зазначають соціологи.

Нагадаємо, майже 80% українців сприймають Польщу як дружню країну, але цей показник суттєво знизився, порівняно з опитуванням пів року тому, особливо сприйняття Польщі як "однозначно дружньої".

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