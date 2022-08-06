Одне з найспекотніших місць планети залило дощем: сотні людей опинилися заблокованими у Долині Смерті

Раптова повінь, спровокована майже зливою у п’ятницю, 5 серпня, в одній із найспекотніших і найсухіших точок на Землі, призвела до того, що майже 1000 людей, зокрема відпочивальників і працівників національного парку, опинилися заблокованими в каліфорнійській Долині Смерті. Парк тимчасово закрили.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, повінь викликали екстремальні дощі. Такого не відбувалося від 2004 року. У Долині Смерті випало 3,7 см дощу. Це більше половини річної норми опадів в цьому самому посушливому місці Північної Америки.

В результаті повені затоплено багато приміщень, деякі готельні номери та офіси підприємств.

Раптові повені через мусонні дощі є природною частиною екології Долини Смерті і відбуваються майже щороку, постійно змінюючи драматичний ландшафт.

Нагадаємо, в американському штаті Кентуккі вирує сильна повінь: загинуло щонайменше 28 людей (фото).

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