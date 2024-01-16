Майже всі перекази припинено від 1 січня: Туреччина не отримує грошові платежі з Росії

Проблема з переказом грошей з Росії до Туреччини, яка почалася в грудні, зростає. Трансфери припинилися в січні, що вже призвело до серйозних збоїв у експорті продукції з Туреччини в Росію.

Про це повідомляє Ekonomim із посиланням на власні джерела.

Видання повідомляє, що після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена експортери не можуть отримувати платежі з Росії в турецьких лірах і російських рублях, деякі банки відправляли перекази назад, деякі банки почали відхиляти транзакції, які вони раніше приймали, заявивши, що це "заборонені товари".

Майже всі перекази було припинено від 1 січня 2024 року, що завдало значного збитку експортерам.

Видання наводить приклад, коли експортери в автомобільному секторі не змогли отримати свої перекази від початку року. Також турецькі виробники взуття, які працюють з російською компанією, яка найбільше закуповує в Туреччині, цього місяця не отримали жодних платежів від своїх російських клієнтів.

У компанії хімічної промисловості, виробники текстилю, судновласники, які здійснюють перевезення до Росії, та інші підтвердили цю інформацію.

Джерело у Мінторгівлі Туреччини зазначило у коментарі виданню, що проблеми з переказом грошей пов’язані з розширенням останнього списку санкцій ЄС, зокрема.

"Якщо навіть компанія-експортер у Туреччині продає товари, які не підпадають під санкції, покупець може бути включений до санкційного списку, або на балансі турецьких банків чи російських банків відбуваються операції в рублях”, — йдеться у поясненні.

“Торік експорт Туреччини до Росії зріс на 23,2%, з 7 млрд 647 млн доларів у 2022 році до 9 млрд 423 млн доларів. П'ять секторів, які найбільше експортують до цієї країни — це хімічна промисловість, машинобудування, автомобільна промисловість, свіжі фрукти та овочі та електроніка”, — зазначає видання.

Там додають, що труднощів нині зазнають і компанії, які були створені росіянами та діють у Туреччині.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив невдоволення ефективністю західних санкцій проти Росії. Він заявив, що "потужні" санкції Заходу проти РФ не заважають Кремлю продовжувати виготовляти ракети та завдавати ударів по Україні.

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