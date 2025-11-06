Медбрат убив 10 пацієнтів, щоб полегшити своє робоче навантаження під час нічних змін

Медбрат убив 10 пацієнтів / © Associated Press

У Німеччині суд міста Аахен визнав винним медбрата у вбивстві десяти пацієнтів та замаху на вбивство ще 27 осіб. Його засуджено до довічного позбавлення волі без права дострокового звільнення.

Про це повідомляє видання BBC.

За даними прокуратури, чоловік, ім’я якого не розголошується, вводив тяжкохворим пацієнтам знеболювальні та седативні препарати — морфін і мідазолам — аби зменшити власне робоче навантаження під час нічних змін.

Злочини були скоєні між груднем 2023-го та травнем 2024 року в лікарні міста Вюрзелен, що на заході країни. Зазначається, що засуджений працював там із 2020 року, після завершення навчання на медбрата ще у 2007-му.

Прокурори заявили, що обвинувачений виявляв “роздратування” та брак співчуття до пацієнтів, які потребували особливого догляду, і поводився так, ніби був “господарем життя та смерті”.

Під час оголошення вироку суд наголосив, що його дії свідчать про “особливу тяжкість вини”, тому він не матиме права на дострокове звільнення через 15 років, як це передбачено німецьким законодавством.

Слідство також розслідує інші підозрілі випадки під час його роботи в лікарні. Прокуратура повідомила AFP, що проводяться ексгумації для перевірки можливих нових жертв.

Цей випадок уже порівнюють із справою колишнього медбрата Нільса Гегеля, засудженого 2019 року до довічного ув’язнення за вбивство 85 пацієнтів — одного з наймасовіших серійних убивць у сучасній історії Німеччини.

