Медбрат, якого звільнили за нав’язливі поцілунки, поскаржився на расову дискримінацію

У позові до суду філіппінець стверджував, що в його діях не було сексуальних домагань, а він тільки виконував традиційне для його культури привітання.

У Великій Британії медичний працівник лікарні Святого Хреста у Воркширі, звільнений через сексуальні домагання до колеги, подав позов до суду на Національну службу охорони здоров’я, через його, буцімто, дискримінацію за расовими ознаками. Звільнений медбрат стверджував, що обійми та поцілунки, з якими він чіплявся до працівниці медзакладу, були частиною його філіппінської культури.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

40-річного Леонарда Марану звільнили з роботи у лікарні, в якій він працював від 2003 року, після того, як на нього поскаржилася його 20-річна колега. Жінка стверджувала, що медбрат неодноразово намагався поцілувати її на автостоянці та у приміщенні лікарні. Таку поведінку було визнано не прийнятною і Марана позбувся роботи.

Після цього звільнений працівник, який був філіппінцем за походженням, подав до суду на Національну службу охорони здоров’я через расову дискримінацію та несправедливе звільнення, стверджуючи, що обійми та поцілунки колег були частиною його філіппінської культури. Однак, переконати суд, що поцілунки в губи та спроби доторкнутися до сідниць, є частиною ритуалу для привітання не вдалося.

Суд у Бірмінгемі відхилив позов про расову дискримінацію як безпідставний.

Нагадаємо, раніше керівництво Футбольної асоціації Ісландії (ФАІ) в повному складі пішло у відставку після звинувачень одного з гравців національної збірної в сексуальних домаганнях.

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