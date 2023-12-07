Медик став батьком, таємно запліднивши пацієнтку, яку лікував від безпліддя

У США медика, який лікував безпліддя, звинуватили у використанні своєї сперми для запліднення пацієнтки.

Про це пише Newsweek.

Колишній лікар у штаті Вашингтон добровільно відмовився від своєї ліцензії після того, як одна з його попередніх пацієнток із безпліддям у Каліфорнії звинуватила його у використанні своєї сперми для її запліднення.

Про звинувачення на адресу Крістофера Герндона стало відомо у звіті Вашингтонської медичної комісії разом із повідомленням про те, що його ліцензію було "добровільно призупинено" у листопаді. Він не має права продовжувати чи повторно активувати свою ліцензію у Вашингтоні.

Жінка з Каліфорнії, яка у звіті була ідентифікована як пацієнтка А, стверджує, що аналіз ДНК показав, що понад десять років тому Герндон "замінив донорську сперму" і натомість запліднив її своєю спермою без її відома та згоди.

Інцидент стався 2009 року. 2010 року вона народила другу дитину. Проте пізніше аналіз показав, що в її дітей різні батьківські ДНК. Подальше тестування показало, що друга дитина не має спільної ДНК із донором, якого обрала жінка, тому вона записала дитину на генетичне тестування та службу відстеження предків.

Через службу відстеження предків вона виявила "зв'язок" із сім'єю, яка мала те ж прізвище, що й у її лікаря, Герндон. У документах стверджується, що приватний детектив, найнятий жінкою, виявив, що родичем був брат та сестра Крістофера.

У червні пацієнтка надіслала результати дослідження та медичні записи, а також цивільну справу до Медичної комісії Вашингтона.

"Це було цілеспрямоване порушення довіри, надане Герндону як лікарю, що вплинуло на пацієнтку та її сім'ю", — йдеться в постанові медичної комісії, що стосується неофіційного розпорядження.

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Також стало відомо, що Герндон був прийнятий на роботу у клініку репродуктивної медицини Медичного центру Університету Вашингтона 2017 року і пішов у відставку у вересні цього року, приблизно за два місяці до відмови від ліцензії.

Поки що невідомо, чи може Герндон постати перед кримінальним розслідуванням. Тим часом іншим пацієнткам Крістофера, які пройшли внутрішньоматкову інсемінацію та екстракорпоральне запліднення, запропонували безкоштовне тестування ДНК.

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