Медовий місяць обернувся жахом: турист у критичному стані після нападу акули на Мальдівах

Акула / © Getty Images

Іспанський турист перебуває у критичному стані після нападу акули, що стався під час його медового місяця на Мальдівах. Чоловіку довелося ампутувати ногу через значну втрату крові після екстреної евакуації до лікарні.

Про це пише Daily Star.

Жертвою нападу став іспанський гінеколог на ім’я Борха. Він родом з Аліканте та нещодавно одружився з місцевою мешканкою Аною. Пара вирушила на Мальдіви, щоб провести медовий місяць у тропічному раю.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, інцидент стався поблизу острова Кудду в атолі Гаафу-Аліф. Турист входив до групи людей, які зайшли у воду в популярному місці біля рибопереробного підприємства — районі, відомому високою активністю акул.

Спочатку постраждалого доставили до лікарні атолу Гаафу-Аліф, а згодом гелікоптером перевезли до столиці Мале, де його госпіталізували до відділення інтенсивної терапії лікарні ADK. За словами місцевих джерел, у цьому районі зазвичай спостерігають великі зграї акул-спінерів, хоча не виключається й участь акули-бика.

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що на об’єкті Kooddoo рибні відходи не вивозили приблизно тиждень. Одне з джерел зазначило: «Акули, ймовірно, перебували у стані підвищеного голоду та очікування. Коли група стрибнула у воду, саме це занурення могло спровокувати агресивну реакцію. Одним укусом вона здерла всю шкіру з ноги її чоловіка від коліна донизу».

Постраждала дружина вже подала офіційну скаргу на туристичну компанію, звинувативши її в недбалості.

Рідні Ани, яка є дочкою відомого бізнесмена з Кастельона, вилетіли на Мальдіви, щоб підтримати подружжя.

Друг сім’ї розповів: «Вони намагаються врятувати Борху, він перебуває в реанімації, але медичні умови там дуже нестабільні».

Наприкінці минулого року вже фіксувалися інші інциденти з акулами в регіоні. Зокрема, 26-річна китаянка дістала травми після того, як, за повідомленнями, намагалася «погратися з акулами» під час дайвінгу.

«Вважається, що на той момент у неї були місячні, і вона звернулася за професійною порадою щодо дайвінгу під час менструації, після чого її запевнили, що це безпечно», — йдеться в повідомленнях. Після цього вона зазнала нападу та дістала глибокі укуси на зап’ястях.

На Мальдівах мешкає 31 вид акул, з яких 29 перебувають під загрозою зникнення у світі.

У квітні торік також повідомлялося про напад на російську туристку, яка постраждала під час снорклінгу.

Нагадаємо, львів'янка під час відпочинку на Мальдівах підхопила екзотичну хворобу.