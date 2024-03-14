Медведчук намагається поновити адвокатську діяльність в Україні – подробиці

У лютому 2024 року Київський окружний адміністративний суд відмовив йому у поновленні адвокатського посвідчення.

Державний зрадник та кум Путіна Віктор Медведчук оскаржив рішення суду, який відмовив йому у поновленні адвокатської діяльності. Ексдепутат забороненої ОПЗЖ не погодився із рішенням Київського окружного адміністративного суду, який відмовив йому в поновленні адвокатського свідоцтва.

Про це повідомили у громадській ініціативі "Голка".

Рішення Медведчук оскаржив в апеляції, повідомила у четвер, 14 березня, громадська ініціатива «Голка» із посиланням на текст судової ухвали.

"12 березня Шостий апеляційний адміністративний суд своєю ухвалою відкрив апеляційне провадження за скаргою Медведчука. До колегії суддів входять: Любов Костюк, Наталія Бужак, Михайло Кобаль", – йдеться у "Голці".

Віктор Медведчук, якого обміняли до Росії на українських військовослужбовців, намагається поновити свій статус адвоката, депутата та громадянина України в суді.

За словами адвоката та військовослужбовця ЗСУ Андрія Костіна, в Національній асоціації адвокатів досі діє монополія соратників Віктора Медведчука, яка може допомогти йому повернути адвокатський статус. Андрій Костін повідомив, що цю монополію очолює Лідія Ізовітова, яка створила систему її незмінної влади у НАА та Раді адвокатів.

Андрій Костін повідомив, що законодавство про адвокатуру не змінювалося з 2012 року та було створене за сприяння колишнього президента Віктора Януковича та Андрія Портнова.

"Саме цей закон дозволяє соратникам Медведчука з 2012 року тримати у заручниках всіх адвокатів. А з огляду на те, що у нас адвокатура дає кадри в прокуратуру і суди, то ми ставимо під загрозу і судову реформу", – сказав адвокат.

Нагадаємо, проросійського політика Віктора Медведчука було затримано у квітні 2022 року в Україні під час спроби втечі за межі держави.

Медведчук перебував під вартою за підозрою в держзраді та сприянні тероризму.

У вересні 2022 року Медведчука обміняли на 200 українських військовополонених, утримуваних Росією.

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