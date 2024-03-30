Медведчук підкуповує європейських політиків: ЗМІ розкрили схему 

Для цього він використовував зареєстровану в Чехії компанії Voice of Europe.

Чеський уряд викрив велику мережу з поширення російського впливу в шести європейських країнах – Німеччині, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландах та Угорщині. Журналісти-розслідувачі виявили, що ключовою фігурою мережі був український проросійський політик Віктор Медведчук, переданий Києвом Росії 2022 року під час обміну полоненими.

Про це пише Financial Times.

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив у парламенті своєї країни, що "Росія зверталася до парламентаріїв ЄС і платила їм за просування російської пропаганди тут", наступного дня після того, як влада Чехії запровадила санкції проти Медведчука та його соратника, а також празького новинного сайту "Голос Європи".

Міністерство закордонних справ Чехії заявило, що Медведчук керує операцією російського впливу на території Чехії.

Крім того, чеська влада переконана, що "Голос Європи" існує для впливу та активного поширення дезінформації та пропаганди, спрямованої проти територіальної цілісності, незалежності, суверенітету, стабільності та безпеки України.

Щодо Медведчука ще не запроваджено санкції з боку ЄС, але чеське міністерство заявило, що домагатиметься внесення його імені до "чорного списку" блоку.

Нагадаємо, Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволено 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Згодом у СБУ та ГУР розповіли, навіщо Росія обміняла Медведчука і як його можуть використати.

Міністерство внутрішніх справ України оголосило дружину проросійського політика та кума Володимира Путіна Оксану Марченко у розшук. Статті, що інкримінуються, передбачають, що у в'язниці Марченко може провести від шести до восьми років.

Наприкінці березня в Україні заарештували "приховані" активи дружини Медведчука на 440 млн гривень. Оксана Марченко, як стверджують у СБУ, володіла акціями стратегічного заводу "Дніпроспецсталь". Підприємство контролювалося також через офшорні компанії.

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