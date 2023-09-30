Медведєв біснується: пообіцяв, що Росія захопить "ще більше" регіонів України

У суботу, 30 вересня, коли у Кремлі вирішили святкувати як “День возз’єднання” тимчасову окупацію українських територій, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пообіцяв, що Росія загарбає ще більше регіонів України.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Водночас поплічник Путіна не став називати, на які саме області націляться російські окупанти. Зрештою, Росія повністю не контролює жодну з чотирьох областей, про анексію яких заявляє.

У своєму дописі він назвав псевдореферендуми, які проводилися на окупованих територіях України під дулами російських автоматів, “доленосним рішенням”, яке ухвалили місцеві жителі, та символом “відновлення історичної справедливості”.

Медведєв вкотре пригрозив, що "військова спецоперація" триватиме "до повного знищення нацистського режиму в Києві та звільнення споконвічних російських територій від ворога".

"Перемога буде за нами. А нових регіонів у складі Росії буде більше”, – біснувався заступник голови радбезу РФ і колишній псевдопрезидент Росії.

Як відомо, президент Росії Володимир Путін підписав закон про святкування 30 вересня так званого “Дня возз'єднання”, приуроченого до спроби анексії Росією частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, напередодні, 29 вересня, з цієї нагоди на Красній площі в Москві відбувся мітинг і концерт. У Мережі опубліковали фрагмент цього дійства, під час якого один із шоуменів прочитав вірш, в якому згадуються свастика і Степан Бандера.

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