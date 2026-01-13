Медведєв лякає Трампа що РФ влаштує "референдум" в Гренландії

Нове марення з Кремля: Медведєв хоче захопити Гренландію / © Associated Press

Заступник голови Ради безпеки Росії та колишній президент РФ Дмитро Медведєв пригрозив, що Москва захопить Гренландію «шляхом референдуму», якщо Трамп не поспішить із приєднанням острова до США.

Заява Медведєва передають російські пропагандистські сайти.

«Але Трампу треба поспішати. За неперевіреною інформацією, за кілька днів може відбутися раптовий „референдум“, на якому мешканці всієї 55-тисячної Гренландії можуть проголосувати за приєднання до Росії. І тоді все! Жодних нових зірочок на прапорі. А в Росії з’явиться новий — уже 90-й — суб’єкт федерації», — цинічно заявив посіпака Путіна.

Також Медведєв саркастично запропонував Трампу полонити європейських лідерів, таких як Макрон чи Стармер.

Раніше повідомлялося, що у Конгресі США зареєстрували законопроєкт про «анексію Гренландії» та статус штату.

Також, за інформацією ЗМІ, Дональд Трамп віддав наказ Об’єднаному командуванню спеціальних операцій США підготувати план можливого вторгнення до Гренландії.