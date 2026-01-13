- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 178
- Час на прочитання
- 1 хв
Медведєв лякає Трампа що РФ влаштує "референдум" в Гренландії
Медведєв вирішив «анексувати» Гренландію, випереджаючи Трампа.
Заступник голови Ради безпеки Росії та колишній президент РФ Дмитро Медведєв пригрозив, що Москва захопить Гренландію «шляхом референдуму», якщо Трамп не поспішить із приєднанням острова до США.
Заява Медведєва передають російські пропагандистські сайти.
«Але Трампу треба поспішати. За неперевіреною інформацією, за кілька днів може відбутися раптовий „референдум“, на якому мешканці всієї 55-тисячної Гренландії можуть проголосувати за приєднання до Росії. І тоді все! Жодних нових зірочок на прапорі. А в Росії з’явиться новий — уже 90-й — суб’єкт федерації», — цинічно заявив посіпака Путіна.
Також Медведєв саркастично запропонував Трампу полонити європейських лідерів, таких як Макрон чи Стармер.
Раніше повідомлялося, що у Конгресі США зареєстрували законопроєкт про «анексію Гренландії» та статус штату.
Також, за інформацією ЗМІ, Дональд Трамп віддав наказ Об’єднаному командуванню спеціальних операцій США підготувати план можливого вторгнення до Гренландії.