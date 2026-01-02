Медведєв натякнув на агресію проти Фінляндії

Дмитро Медведєв

Заступник голови Ради безпеки Росії та колишній президент держави-агресорки Дмитро Медведєв звинуватив Фінляндію у «мерзенній русофобії» та пригрозив сусідній країні «розплатою».

Свої погрози цей рупор Кремля написав у мережі Х.

Медведєв процитував заяву президента Фінляндії Александра Стубба, якого він назвав «якимось хлопцем», про те, що «відносини Фінляндії з Росією змінилися назавжди».

«Згоден. Я теж на це сподіваюся. Сподіваюся, що Росія ніколи не повторить помилку більшовиків 1917 року», — написав російський високопосадовець.

Тим самим Медведєв натякнув на те, що більшовицька Росія даремно визнала незалежність цієї країни, яка раніше була частиною Російської імперії.

Поплічник Путіна висловив агресивні наміри щодо сусідньої країни, пригрозивши їй «розплатою».

«Фінляндія має розплатитися за свою мерзенну русофобію. Насправді вона вже розплачується — Стубб говорить, а громадяни платять рахунки», — нахабно заявив він.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо попередив, що після укладення мирної угоди щодо України Росія зосередить свої війська на східному фланзі НАТО. Політик наголосив, що Європа має терміново збільшити витрати на оборону.