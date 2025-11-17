Медведєв підтвердив справжні цілі РФ у війні проти України / © Associated Press

Заступник очільника Ради безпеки і колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що війна проти України триватиме, доки РФ «не досягне своїх цілей». На це відреагували в ЦПД РНБО, назвавши таку заяву підтвердженням справжньої стратегічної мети Кремля.

Про це керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко написав 17 листопада.

За словами Коваленка, російська влада не бачить можливості завершити війну шляхом домовленостей та не відмовляється від первинних намірів щодо України.

«Медведєв вкотре озвучує справжню мету РФ. Він каже, що війна триватиме, поки Росія не досягне своєї мети», — написав Коваленко.

Він нагадав, що, згідно з його оцінками, мета російського керівництва включає знищення української державності та максимальне витіснення населення.

Коваленко також зазначив, що, на його думку, трансформація РФ у мирну модель розвитку неможлива за нинішнього політичного режиму.

«Вони не здатні жити без війни, їхні еліти заробляють на цьому, і їм потрібна пауза або капітуляція України», — додав він.

«Стратегія — пересидіти Трампа»

Коваленко припускає, що Росія обирає довгострокову стратегію, яку охарактеризував як бажання «пересидіти Трампа», що може означати як продовження бойових дій, так і тимчасову паузу з подальшим відновленням агресії.

Окремо він звернув увагу на роль Китаю, який може бути зацікавлений у слабкій і залежній від нього Росії.

Попри ризики, Коваленко висловив переконання у майбутньому краху російського імперського проєкту.

«Імперії руйнуються. Але — все буде добре», — резюмував він.

Тим часом заступник очільника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв висловив думку, що «війна триватиме, поки Російська Федерація не досягне своїх цілей».

Раніше він розлютився на президента США Дональда Трампа. Медведєв назвав штати «супротивником» Росії та пригрозив новими ударами по Україні.