Медведєв назвав справжню причину “вічної” війни між Україною та Росією

Рупор Кремля заявив про стовідсоткову ймовірність нового конфлікту, незалежно від того, які документи підписують з українським урядом країни Заходу.

Росія не змириться із самостійною державою на “своїх історичних територіях”, тому саме існування України завжди буде приводом для відновлення військових дій.

Таку цинічну заяву у своєму Telegram-каналі зробив заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Росії Дмитро Медведєв.

Вірний поплічник Путіна та рупор Кремля неприховано назвав справжню причину військової агресії проти України, наголосивши, що війна триватиме, доки Україна не зникне як державне утворення.

“Ймовірність нової сутички буде зберігатися невизначено довго. Практично завжди”, - написав Медведєв.

За його словами, “існує стовідсоткова ймовірність нового конфлікту”, які б документи не підписували з українським урядом країни Заходу. Мовляв, від подальшої війни Україну не врятує ні асоціація з ЄС, ні вступ до НАТО. При цьому Медведєв, перебуваючи в очевидній прострації, назвав чомусь Євросоюз і НАТО “міфічними”.

Нову війну Медведєв прогнозує “і за десять, і за п'ятдесят років”, самовпевнено сподіваючись, що тоді ще існуватиме сама Російська Федерація.

Як повідомлялося раніше, Велика Британія уклала безпековий договір з Україною, який передбачає 10 років підтримки, допомогу у разі нового нападу, співпрацю в оборонному секторі. Він став першим таким реальним документом за час повномасштабної війни для нашої держави, і відкрив шлях до підписання подібних договорів із іншими міжнародними партнерами.

Нагадаємо, поплічник Путіна Дмитро Медведєв також заявив, що Кремль застосує ядерну зброю у війні з Україною, якщо Київ почне бити західними ракетами великої дальності по пускових установках на території Росії.

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