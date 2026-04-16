Медведєв назвав цілі для російської армії у Європі: чого злякалися в Кремлі

Дмитро Медведєв / © Associated Press

Реклама

Міністерство оборони РФ опублікувало перелік філій українських збройових компаній у Європі та європейських підприємств, де налагоджене спільне виробництво для оборонних потреб України.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв у своєму дописі на Х назвав ці об’єкти потенційними цілями для російських атак.

«Список європейських підприємств, що виробляють безпілотники та інше обладнання, є переліком потенційних цілей для російських збройних сил», — стверджує він.-

Реклама

Цього разу Медведєв чомусь обійшовся без ядерних погроз і не уточнив, коли і як саме Росія збирається атакувати понад 10 держав, серед яких такі країни Євросоюзу як Німеччина, Італія, Іспанія, Латвія, Литва, Данія, Нідерланди, Польща, Чехія, а також Велика Британія, Туреччина і зовсім неєвропейський Ізраїль.

«Коли удари стануть реальністю, залежить від того, що буде далі. Спіть спокійно, європейські партнери!» — пригрозив колишній російський президент та поплічник Путіна.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко звернув увагу на перелік кран, яким вирішила пригрозити держава-агресорка.

«Просто уявіть, що буде з РФ у відповідь, якщо зараз їхня ППО пропускає постійно і стабільно удари України по стратегічних підприємствах та обʼєктах», — зауважив він.

Реклама

Коваленко припустив, що у Кремлі сильно налякані розгортанням оборонної допомоги Україні.

«Їм страшно. Пробують лякати — вони завжди так роблять, коли страшно. Ментально — це спосіб захиститися від страху. І це добре. Хай завершують війну», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Дмитро Медведєв висловив побоювання, що міжнародне співтовариство намагається схилити державу-агресорку до мирних переговорів виключно для того, щоб надати Україні можливість зміцнити свою обороноздатність. Традиційно він пригрозив Заходу ядерною зброєю.