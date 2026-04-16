ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
323
Час на прочитання
2 хв

Медведєв назвав цілі для російської армії у Європі: чого злякалися в Кремлі

Російський політик не уточнив, коли і як саме Росія збирається атакувати понад 10 держав, серед яких не тільки країни ЄС, але й Велика Британія, Туреччина та Ізраїль.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Міністерство оборони РФ опублікувало перелік філій українських збройових компаній у Європі та європейських підприємств, де налагоджене спільне виробництво для оборонних потреб України.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв у своєму дописі на Х назвав ці об’єкти потенційними цілями для російських атак.

«Список європейських підприємств, що виробляють безпілотники та інше обладнання, є переліком потенційних цілей для російських збройних сил», — стверджує він.-

Цього разу Медведєв чомусь обійшовся без ядерних погроз і не уточнив, коли і як саме Росія збирається атакувати понад 10 держав, серед яких такі країни Євросоюзу як Німеччина, Італія, Іспанія, Латвія, Литва, Данія, Нідерланди, Польща, Чехія, а також Велика Британія, Туреччина і зовсім неєвропейський Ізраїль.

«Коли удари стануть реальністю, залежить від того, що буде далі. Спіть спокійно, європейські партнери!» — пригрозив колишній російський президент та поплічник Путіна.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко звернув увагу на перелік кран, яким вирішила пригрозити держава-агресорка.

«Просто уявіть, що буде з РФ у відповідь, якщо зараз їхня ППО пропускає постійно і стабільно удари України по стратегічних підприємствах та обʼєктах», — зауважив він.

Коваленко припустив, що у Кремлі сильно налякані розгортанням оборонної допомоги Україні.

«Їм страшно. Пробують лякати — вони завжди так роблять, коли страшно. Ментально — це спосіб захиститися від страху. І це добре. Хай завершують війну», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Дмитро Медведєв висловив побоювання, що міжнародне співтовариство намагається схилити державу-агресорку до мирних переговорів виключно для того, щоб надати Україні можливість зміцнити свою обороноздатність. Традиційно він пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Дата публікації
Кількість переглядів
323
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie