Медведєв не зацінив промови Путіна і заснув (фото)

Окрім Медведєва, під час "захопливої" промови Путіна встигли виспатися і інші чиновники.
Промова російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів 21 лютого заколихала заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.
Про це видно із відео, яке транслювали пропагандистські російські ЗМІ.
Як видно на кадрах, перші хвилини звернення господаря Кремля не зачепили головного путініста і він вирішив поспати. Цікаво, що, окрім нього, задрімати під час промови Путіна встигли інші чиновники, а деякі - сиділи із кам'янами обличчями.
Нагадаємо, президент-диктатор Росії Володимир Путін 21 лютого виступив зі щорічним посланням до Федеральних зборів РФ. Під час виступу, який тривав до 2-х годин, він озвучив головні тези пропаганди РФ: звинуватив Україну й Захід у розв'язанні війни і пригрозив світу глобальним конфліктом. Крім того, він оголосив про припинення участі Росії в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь і заявив про підготовку до ядерних випробувань.
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