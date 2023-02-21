Медведєв не зацінив промови Путіна і заснув (фото)

Промова російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів 21 лютого заколихала заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

Про це видно із відео, яке транслювали пропагандистські російські ЗМІ.

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Як видно на кадрах, перші хвилини звернення господаря Кремля не зачепили головного путініста і він вирішив поспати. Цікаво, що, окрім нього, задрімати під час промови Путіна встигли інші чиновники, а деякі - сиділи із кам'янами обличчями.

Нагадаємо, президент-диктатор Росії Володимир Путін 21 лютого виступив зі щорічним посланням до Федеральних зборів РФ. Під час виступу, який тривав до 2-х годин, він озвучив головні тези пропаганди РФ: звинуватив Україну й Захід у розв'язанні війни і пригрозив світу глобальним конфліктом. Крім того, він оголосив про припинення участі Росії в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь і заявив про підготовку до ядерних випробувань.

Фото: скрин із відео

Фото: скрин із відео

Фото: скрин із відео

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