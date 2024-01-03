Медведєв образився на Францію через заяву про обстріл Бєлгорода: "Ми ніколи не любили французів"

У МЗС Франції підкреслили, що Росія - держава-агресор, яка тероризує Україну.

Заступник голови Ради безпеки РФ та колишній російський президент Дмитро Медведєв вибухнув нецензурними словами у бік Франції через її заяву про вибуху у Бєлгороді. У МЗС Франції наголосили, що Україна має повне "право на оборону".

Свій гнівний допис російський політик у Телеграм-каналі.

"Ми ніколи не любили французів. Типу жабоїди, воювали з нами. І взагалі ці… п-ри (не піонери на кшталт). І зараз переконалися у цьому. Написав МЗС Франції: "удар по Бєлгороду із застосуванням касетного боєприпасу – це "право на самооборону", - написав прихвостень Путіна.

Закінчив свій допис нецензурними словами: "Мразі. Вибл*дки. Виродки".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Франції, коментуючи обстріл Бєлгорода, наголосили, що "Росія – агресор, Україна має право на самооборону". Представник МЗС сказав, що "Росія - це держава-агресор, яка проводить стратегію терору, навмисно завдаючи ударів по важливих об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи міжнародне гуманітарне право".

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