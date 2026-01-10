Медведєв опублікував відео удару "Орешніком" і пригрозив Макрону

Дмитро Медведєв

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв нахабно відреагував на інформацію про готовність президента Франції Еммануеля Макрона направити до України близько 6000 солдатів після укладення мирної угоди.

Головний рупор Кремля с соцмережах опублікував на своєму акаунті X відео удару «Орешніком» по Львівщині і пригрозив війною в Європі.

«Дурні, які керують Європою, зрештою хочуть війни в Європі. Тисячу разів було сказано: Росія не прийме жодних європейських чи натівських військ в Україні, але ні, Мікрон продовжує поширювати цю жалюгідну нісенітницю», — написав він, маючи на увазі Еммануеля Макрона, якого він принизливо обізвав «Мікроном».

Вірний поплічник Путіна не вигадав нічого кращого, ніж спробувати налякати європейських партнерів України ударом балістичної ракети «Орешнік», яка, як відомо, здатна нести ядерну зброю.

«Ну, подивимося. Ось що ви отримаєте», — продовжив Медведєв, опублікувавши не верифіковане відео удару «Орешніком» по Львівщині, яке раніше поширювали у соцмережах.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що російська терористична армія показово завдала удару ракетою «Орешнік» біля кордонів Євросоюзу — по території Львівщини.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон провів у Єлисейському палаці закриті консультації з парламентськими партіями стосовно можливого розгортання кількох тисяч французьких військових в Україні після укладення мирної угоди з РФ.