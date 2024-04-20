Медведєв оскаженів і побажав США громадянської війни: відповідь Кремля на рішення про допомогу Україні

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв, який виконує роль неофіційного рупора Кремля, не став приховувати скаженої люті через ухвалене 20 квітня рішення Палати представників США надати допомогу Україні у розмірі майже 61 млрд доларів.

У своєму Telegram-каналі прихвостень Путіна чомусь назвав це рішення “русофобським”, а допомогу Україні - “кривавими доларами”.

Очевидно, зовсім з’їхавши з глузду від того, що США продовжують надавати підтримку Україні, Медведєв оголосив російську агресію в Україні “громадянською війною розділеного народу нашої раніше єдиної держави”, не уточнивши, яку саме державу він має на увазі — Радянський Союз, Російську імперію чи Русь часів Рюрика.

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Водночас кремлівський блазень “з усією щирістю” побажав США якнайшвидше самим “поринути в нову громадянську війну”. При цьому, увійшовши в раж, він перерахував усі види сучасної зброї, які США мають застосувати у виплеканій хворою уявою Медведєва “громадянській війні” - літаки, танки, артилерію, РСЗВ та усі види ракет.

Насамкінець “рупор Кремля” побажав розпаду Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, в суботу, 20 квітня, Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на майже 61 млрд доларів.

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