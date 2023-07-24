Медведєв після атаки дронами по Москві пригрозив новими "нестандартними ударами" по Україні

Медведєв заявив, що є місця в Україні, по яких Росія ще не била, тому треба не чекати, а атакувати їх.

Голова Радбезу Росії Дмитро Медведєв влаштував істерику через атаку безпілотників на Москву та пригрозив новими "нестандартними ударами".

Про це російський політик написав у себе на сторінці у телеграм.

"Тому бандерівські виродки все частіше вибирають мирні, цивільні цілі для своїх підлих ударів. До цього треба бути готовим для всіх. І нам потрібно вибирати нестандартні цілі для наших ударів. Не тільки сховища, енергетичні вузли та нафтові бази. Є й інші місця, де на нас поки що не чекають. І де ефект буде дуже вагомим", - йдеться у його дописі.

Також він влаштував істерику і заявив, що нібито Захід "виявляє нетерпіння: де нарешті ваша с*ана победа?".

"У нашого супротивника не виходить досягти успіхів у ході контрнаступу. Отже, потрібні інформаційні перемоги. Нехай дуті та ірраціональні", - занив прихвостень Путіна.

Атака БпЛА на Москву

Нагадаємо, о 4-й годині ранку понеділка, 24 липня, жителів Москви розбудили гучні вибухи, вони лунали у різних районах міста. У Міноборони Росії заявили про атаку безпілотників, яку здійснили українські спецслужби.

У Повітряних силах прокоментували "бавовну" у столиці Росії. Речник відомства Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону заявив, що вони не мають таких засобів, щоб фіксувати події у Москві, через далеку відстань.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:"Бавовна" в Москве! Очень громко!

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