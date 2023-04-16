Медведєв на Великдень побажав росіянам "довгоочікуваного миру" та "повного розгрому ворога"

Чоловік "привітав" з Великоднем, заявивши, що мир повинен бути тільки після "досягнення цілей СВО".

Колишній президент РФ, заступник секретаря Радбезу Дмитро Медведєв опублікував привітання з Великоднем для росіян. Громадянам РФ він побажав "довгоочікуваного миру", а "ворогу повного розгрому".

Про йшлося у так званому привітанні Медведєва в Telegram.

Він заявив, що у світлий день Великодня бажає всім росіянам "довгоочікуваного миру". Втім, він вважає, що мир повинен бути тільки після "досягнення цілей СВО".

"Миру після досягнення цілей спеціальної військової операції та повного розгрому ворога", - заявив Медведєв.

Напередодні Медведєв пригрозив Польщі "зникненням", на що отримав пораду і далі "змішувати алкоголь і наркотики".

Також Дмитро Медведєв тепер не приховує імперські амбіції Москви. Він заявляє, що Україна завжди була частиною “Великої Росії”.

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