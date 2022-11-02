Медведєв побідкався на "жовто-блакитних диверсантів" та допустив повернення смертної кари у Росії

Він також прирівняв до зрадників росіян, які підпалюють військкомати та руйнують інші державні об'єкти.

Колишній президент Росії, а нині заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв поскаржився на зрадників та "жовто-блакитних диверсантів" і допустив скасування мораторію на смертну кару.

Про це він написав у себе на сторінці в телеграм.

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"На території Росії почали діяти різноманітні жовто-блакитні диверсанти. Молоді іноземні студенти, які зовсім недавно досягли повноліття, вивели з ладу кілька залізничних об'єктів в Уфі. Мовляв, через те, що не згодні з політикою нашої країни. Тобто ми в себе цих потвор прийняли, дали їм можливість здобути освіту. У відповідь – теракти та диверсії. У цьому ряді стоять "наші", які з дозволу громадян підпалюють військкомати та руйнують інші державні об'єкти", - побідкався російський чиновник.

Медведєв пригадав методи боротьби зі зрадниками, які діяли під час Другої світової війни. Йдеться про смертну кару. Він заявив, що зараз потрібно так само боротися з "негідниками".

"Вирок таким негідникам (під час Другої світової війни - ред.) був один - розстріл без суду і слідства. Просто на місці злочину. Тому що якщо ти зрадник, який скоїв такий злочин у воєнний час, то в тебе немає ні віку, ні національності, ні навіть права на захист свого життя. У рамках нинішньої Конституції мораторій на смертну кару може бути подолано в разі необхідності за умови зміни правових позицій Конституційного суду Росії. Це питання вибору засобів захисту інтересів наших людей, держави і суспільства", - написав прихвостень Путіна.

Останні безглузді заяви Медведєва

Російський чиновник Дмитро Медведєв часто видає заяви, які, здавалося, не можуть існувати в реальному світі. Окрім цього, Медведєв полюбляє погрожувати усім цивілізованим країнам. 1 листопада він пригрозив застосувати ядерну зброю, якщо Україна виграє війну.

Перед цим Медведєв зробив терористичну заяву про світло в Україні. Він заявив, що для "стабільності енергопостачання" Україна повинна виконати вимоги РФ щодо війни. У Зеленського відреагували та назвали його заяву визнанням тероризму на державному рівні.

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