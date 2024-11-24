Медведєв погрожує передати технології ядерної зброї “ворогам США”

Поплічник Путіна не уточнив, з якими саме терористам Москва готова поділитися ядерною зброєю.

Головний рупор Кремля в соцмережах, заступник голови Ради безпеки РФ та колишній російський президент Дмитро Медведєв у черговому пориві войовничості пригрозив передаванням ядерних технологій Росії неназваним “ворогам США”. Також він натякнув на можливий удар по Європі “новою суперзброєю” — балістичними ракетами “Орєшнік”.

Свої погрози поплічник Путіна опублікував в неділю, 24 листопада, у своєму Telegram-каналі.

У такий спосіб Медведєв відреагував на повідомлення у виданні The New York Times про те, що американські та європейські чиновники запропонували президенту США Джо Байдену допомогти повернути Україні успадковану від СРСР ядерну зброю, яку вона передала Росії в обмін на гарантії безпеки в результаті Будапештського меморандуму 1994 року.

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"Західні ЗМІ навперебій пропонують США наділити Україну атомною зброєю. Чудова думка, особливо у світлі нової доктрини ядерного стримування Росії. Залишається ще подумати, кому потенційно з ворогів США ми могли б передати свої ядерні технології", - зазначив колишній президент РФ.

Медведєв не уточнив, з якими саме терористам Москва готова поділитися ядерною зброєю, щоб вони загрожували США. Зате він напряму пригрозив країнам Європи ударом балістичними ракетами “Орєшнік” із ядерними боєголовками, від яких начебто не існує порятунку.

"Європа міркує, які збитки система ["Орєшнік"] може заподіяти, якщо головки будуть ядерними, чи можна таки збити ці ракети і як швидко ракети досягнуть столиць Старого Світу. Відповідь: збитки неприйнятні, збити сучасними засобами неможливо і йдеться про хвилини. Бомбосховища не допоможуть, тому надія лише на те, що добра Росія попереджатиме про запуски заздалегідь", - заявив він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 22 листопада, президент Російської Федерації Володимир Путін на нараді з військовим керівництвом оголосив про серійне виробництво балістичних ракет “Орешнік”. За словами Путіна, саме цю ракету було напередодні застосовано під час атаки на українське місто Дніпро.

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