Медведєв погрожує помстою за "Гобліна": канал російського блогера на YouTube було видалено

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв грізно відреагував на видалення YouTube-каналу російського блогера та перекладача, який відомий своєю антиукраїнською позицією.

У четвер, 4 серпня, адміністрація відеохостингу YouTube видалила особистий канал російського блогера та перекладача Дмитра Пучкова (“Гобліна”), який підтримує російську агресію в Україні. Експрезидент Росії та заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пообіцяв “помститися”.

Як повідомляють російські ЗМІ, адміністрація відеохостингу своє рішення пояснила тим, що російський блогер порушив правила спільноти.

Дмитро Пучков мав на Youtube близько 3 млн підписників, випускаючи огляди на новинки кіноіндустрії. Свої останні відеоролики він присвячував повномасштабному вторгненню ЗС РФ до України, підтримуючи агресію.

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Колишній російський президент Дмитро Медведєв, коментуючи видалення особистого каналу "Гобліна", на сторінці групи Пучкова у російській соцмережі “Вконтакте” написав: "Тримайтеся, тезко! Ми за вас помстимося”. Яким чином виглядатиме ця помста, російський топ-чиновник не пояснив.

Нагадаємо, раніше російський політик Дмитро Медведєв опинився в епіцентрі скандалу, звинувативши Казахстан у геноциді росіян і заявивши, що Грузія має бути повністю окупована.

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