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Медведєв пообіцяв Польщі "порцію радіоактивного попелу" під час світової війни: в ISW пояснили погрози

Медведєв пообіцяв Польщі "порцію радіоактивного попелу" під час світової війни: в ISW пояснили погрози

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв / Фото: Associated Press

Росія продовжуватиме вимагати від Заходу дотримуватися довільних "червоних ліній" щодо допомоги України.

Погрози заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва Третьою світовою війною розраховані на міжнародну аудиторію.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Нагадаємо, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в одному із інтерв'ю натякнув, що США погрожували завдати удару по російських військових скупченнях і передових позиціях в Україні, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю в Україні. Це викликало реакцію заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який пригрозив, що удар США по російській цілі в Україні "розпочне світову війну". 

"Можливо, Медведєв намагається виокремити заяви Сікорського як ескалацію, щоб вбити клин між Польщею та іншими країнами-членами НАТО. Російські чиновники, ймовірно, продовжуватимуть вимагати від Заходу дотримуватися довільних "червоних ліній" щодо західної підтримки України перед обличчям безперервних російських воєнних злочинів і агресії, особливо в той час, коли Захід продовжує дебати про надання Україні дозволу на використання західної зброї для завдання ударів по цілях на території Росії", - припускають аналітики.

Як повідомляли раніше, прихвостень Путіна Медведєв пообіцяв Варшаві “порцію радіоактивного попелу” під час світової війни.

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