Медведєв пообіцяв Польщі "порцію радіоактивного попелу" під час світової війни: в ISW пояснили погрози

Погрози заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва Третьою світовою війною розраховані на міжнародну аудиторію.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в одному із інтерв'ю натякнув, що США погрожували завдати удару по російських військових скупченнях і передових позиціях в Україні, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю в Україні. Це викликало реакцію заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який пригрозив, що удар США по російській цілі в Україні "розпочне світову війну".

"Можливо, Медведєв намагається виокремити заяви Сікорського як ескалацію, щоб вбити клин між Польщею та іншими країнами-членами НАТО. Російські чиновники, ймовірно, продовжуватимуть вимагати від Заходу дотримуватися довільних "червоних ліній" щодо західної підтримки України перед обличчям безперервних російських воєнних злочинів і агресії, особливо в той час, коли Захід продовжує дебати про надання Україні дозволу на використання західної зброї для завдання ударів по цілях на території Росії", - припускають аналітики.

Як повідомляли раніше, прихвостень Путіна Медведєв пообіцяв Варшаві “порцію радіоактивного попелу” під час світової війни.

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