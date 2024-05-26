Медведєв пообіцяв Варшаві “порцію радіоактивного попелу” під час світової війни

Удар Сполучених Штатів Америки по російських військах на території України означатиме початок світової війни, в результаті якої “Варшава отримає свою порцію радіоактивного попелу”.

Такою заявою обізвався “рупор Кремля” в соцмережах Дмитро Медвєдєв у відповідь на слова очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського, який допустив американський удар по позиціях російських сил в Україні.

"По-перше, янкі поки що нічого подібного не говорили, бо вони обережніші, ніж поляки. По-друге, удар американців по наших цілях означає початок світової війни, і міністр закордонних справ навіть такої країни, як Польща, повинен це розуміти", — з переляку написав заступник голови Радбезу РФ у соцмережі Х.

У притаманній йому клоунській манері цей вічний прихвостень Путіна назвав польського міністра “дивною істотою” та пригрозив глобальним ядерним конфліктом, який зачепить і Польщу.

“Враховуючи, що ще один поляк Дуда [президент Польщі Анджей Дуда] нещодавно заявив про бажання розгорнути ядерну зброю у Польщі, Варшава не залишиться осторонь і обов'язково отримає свою порцію радіоактивного попелу”, - грізно заявив кремлівський блазень.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Вашингтон попередив Москву про відповідь, якщо Росія завдасть ядерного удару.

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