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Медведєв пообіцяв Варшаві “порцію радіоактивного попелу” під час світової війни

Медведєв пообіцяв Варшаві “порцію радіоактивного попелу” під час світової війни

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив світовою війною та "ядерним попелом" Варшаві / Фото: Associated Press

Прихвостень Путіна пригрозив глобальним ядерним конфліктом, який зачепить і Польщу.

Удар Сполучених Штатів Америки по російських військах на території України означатиме початок світової війни, в результаті якої “Варшава отримає свою порцію радіоактивного попелу”.

Такою заявою обізвався “рупор Кремля” в соцмережах Дмитро Медвєдєв у відповідь на слова очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського, який допустив американський удар по позиціях російських сил в Україні.

"По-перше, янкі поки що нічого подібного не говорили, бо вони обережніші, ніж поляки. По-друге, удар американців по наших цілях означає початок світової війни, і міністр закордонних справ навіть такої країни, як Польща, повинен це розуміти", — з переляку написав заступник голови Радбезу РФ у соцмережі Х.

У притаманній йому клоунській манері цей вічний прихвостень Путіна назвав польського міністра “дивною істотою” та пригрозив глобальним ядерним конфліктом, який зачепить і Польщу.

“Враховуючи, що ще один поляк Дуда [президент Польщі Анджей Дуда] нещодавно заявив про бажання розгорнути ядерну зброю у Польщі, Варшава не залишиться осторонь і обов'язково отримає свою порцію радіоактивного попелу”, - грізно заявив кремлівський блазень.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Вашингтон попередив Москву про відповідь, якщо Росія завдасть ядерного удару.

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