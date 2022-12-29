Медведєв пожалівся на "зрадників та ворогів", які не підтримують агресію проти України

Медведєв заявив, що люди, які не хочуть перемоги Росії у війні проти України, "ненавидять власну країну"

Громадяни Росії, які підтримують поразку путінського режиму у війни з Україною, є "зрадниками та ворогами".

Про це заявив заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.

Медведєв заявив, що люди, які не підтримують військову агресію Кремля "ненавидять власну країну".

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"До зрадників, які так ненавидять свою країну, що закликають до її поразки та знищення, слід ставитися як до hostis publicus, ворогів суспільства", - заявив він.

Також він закликав заборонити таким людям вʼїзд назад до Росії та обрізати всі можливості отримання прибутків на території РФ.

"Їм має бути дозволено повернутися лише після "беззастережного публічного покаяння, але для них було б краще не повертатися", - додав Медведєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин порівняв "прогнози" заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва на 2023 рік з "еротичними фантазіями".

Крім того, ми раніше інформували, що Ілон Маск не оцінив писанину Медведєва, заявивши, що "це, безумовно, найабсурдніші прогнози, які я коли-небудь чув".

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