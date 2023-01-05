Медведєв пригрозив НАТО після відправлення фрегата з ракетами "Циркон" до Атлантики

Дмитро Медведєв пригрозив, що фрегат із гіперзвуковими ракетами "приведе до тями будь-кого, хто становитиме пряму загрозу Росії".

Росія скерувала до Атлантичного океану фрегат "Адмирал Горшков", озброєний гіперзвуковими ракетами "Циркон", і вочевидь, це надихнуло на нові погрози заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

Відповідну заяву експрезидент РФ опублікував у Мережі.

Так, Медведєв зазначив, що "Адмирал Горшков" вирушив "до берегів країн НАТО".

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"Головний подарунок до Нового року з боєкомплектом ракет "Циркон" вирушив учора до берегів країн НАТО.1000 км дальності їхнього застосування з гіперзвуком у 9 махів і можливістю використовувати будь-який заряд гарантовано долають будь-яку ПРО", – йдеться в заяві.

"Нехай постоїть десь за 100 миль від берега, ближче до річки Потомак (на березі цієї річки розташований Вашингтон – ред.). Тож радійте! Приведе до тями будь-кого, хто становитиме пряму загрозу Росії та нашим союзникам" – наголосив російський посадовець.

Він також пригрозив, що Росія розмовлятиме "мовою сили, якщо по-іншому не розумієте. І випускатиме ще більше сучасної зброї".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 4 січня відправив у плавання фрегат "Адмірал Горшков", озброєний новими гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон", які, "не мають аналогів". Судно вирушило до Індійського та Атлантичного океану із заходом до Середземного моря.

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