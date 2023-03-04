Медведєв пригрозив "салютом з Калібрів" у разі появи танкового заводу в Україні

Дмитро Медведєв відреагував на інформацію про будівництво в Україні заводу з виробництва танків.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв знову вдався до погроз. Цього разу він бурно відреагував на те, що німецький концерн Rheinmetall хоче побудувати в Україні танковий завод ще до закінчення війни. Медведєв пригрозив, що Росія знищить завод ракетними ударами.

Про це він написав у Telegram.

"Якщо все ж таки "фріци" вирішать будувати по-справжньому, хоча вони люди наче прагматичні, чекаємо з нетерпінням. Ця подія буде належним чином відзначена салютом із "Калібрів" та інших піротехнічних пристроїв", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, німецький збройний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво в Україні танкового заводу. Компанія не вважає за необхідне чекати на закінчення війни в Україні і готова будувати завод навіть під загрозою ракетних ударів з боку Росії.

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