Медведєв пригрозив "салютом з Калібрів" у разі появи танкового заводу в Україні

Дмитро Медведєв відреагував на інформацію про будівництво в Україні заводу з виробництва танків.
Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв знову вдався до погроз. Цього разу він бурно відреагував на те, що німецький концерн Rheinmetall хоче побудувати в Україні танковий завод ще до закінчення війни. Медведєв пригрозив, що Росія знищить завод ракетними ударами.
Про це він написав у Telegram.
"Якщо все ж таки "фріци" вирішать будувати по-справжньому, хоча вони люди наче прагматичні, чекаємо з нетерпінням. Ця подія буде належним чином відзначена салютом із "Калібрів" та інших піротехнічних пристроїв", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, німецький збройний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво в Україні танкового заводу. Компанія не вважає за необхідне чекати на закінчення війни в Україні і готова будувати завод навіть під загрозою ракетних ударів з боку Росії.
Читайте також:
- Пекін розлютився на РФ через витік даних про постачання китайської зброї — ЗМІ
- Медведєв в істериці погрожує лідерам НАТО: "Розглядаються як законна військова ціль"
- У Путіна висунули умову для повернення до ядерної угоди зі США