Медведєв пригрозив Трампу долею Кеннеді, якщо той спробує зупинити війну в Україні

Медведєв заявив, що Трамп не зможе зупинити війну в Україні «ні за день, ні за три дні, ні за три місяці».

Заступник голови Радбезу, експрезидент РФ Дмитро Медведєв вважає, що кандидата в президенти США Дональда Трампа очікує така ж доля, яка була у Джона Кеннеді.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Медведєв вважає, що Дональд Трамп, який озвучує прості пропозиції, не зможе зупинити війну в Україні «ні за день, ні за три дні, ні за три місяці».

«А якщо реально спробує, може стати новим JFK», – написав він.

Нагадаємо, українські військові отримають важливу допомогу для протистояння російській армії. Останній пакет допомоги від США включає 212 бронемашин Stryker, які вже були використані для оснащення 80-ї та 82-ї штурмових бригад.

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