Медведєв пропонує українцям вигнати "демонів", інакше Україна "зникне з карти світу"

Вірний поплічник держави-агресорки Володимира Путіна, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв мріє про Україну, в якій не буде “українства”. Саме для цього, на його переконання, Росія повинна активно просувати ідею своєї незамінності для України на культурному, мовному та політичному рівнях.

Про це Медведєв просторікував в інтерв'ю журналу "Міжнародне життя".

Поплічник Путіна пропонує українцям визнати свою приналежність до "загальноросійського проєкту" та побудувати державу, позбавлену "мороку українства".

"Українцям не потрібно класти ''ні душу, ні тіло'' за свою свободу. Їм слід втихомирити гординю ''інакшості'', відмовитися від протиставлення себе загальноросійському проєкту і вигнати демонів політичного українства", — оголосив Медведєв, зневажаючи право українців на національну самоідентифікацію.

Водночас він ще й пригрозив, що подальше дотримання "агресивного русофобського курсу" з боку України може призвести до того, що вона "зникне з карти світу назавжди".

Нагадаємо, раніше Дмитро Медведєв у черговому пориві войовничості пригрозив передаванням ядерних технологій Росії неназваним “ворогам США”. Також він натякнув на можливий удар по Європі “новою суперзброєю” — балістичними ракетами “Орешнік”.

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