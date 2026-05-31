Медведєв пригрозив ударами по АЕС України та країн НАТО

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив із новими погрозами на адресу України та країн НАТО. Це сталося після заяв російської сторони про нібито атаку безпілотника на окуповану Запорізьку АЕС.

Про це пишуть росЗМІ.

Приводом для заяви стала інформація, озвучена генеральним директором російської держкорпорації «Росатом» Олексієм Ліхачовим. Він стверджує, що внаслідок удару дрона було пошкоджено машинний зал енергоблока №6 Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під російською окупацією.

На цьому тлі Медведєв заявив, що можливе руйнування об’єктів атомної енергетики може призвести до наслідків, співставних із катастрофою на Чорнобильській АЕС. Також він у типовій погрозливій манері пояснив, як діятиме РФ.

«Відповіддю на такі дії може стати симетричний удар по українських АЕС, а також по АЕС у країнах НАТО, залучених до конфлікту», — заявив Медведєв.

Раніше у МЗС України відкинуло звинувачення Росії щодо нібито удару по Запорізькій АЕС. Заяви «Росатому» назвали черговою інформаційною операцією напередодні засідання Ради керуючих МАГАТЕ. У відомстві наголосили, що в російських твердженнях «відсутня логіка», адже Україна не має жодних причин атакувати власну атомну станцію, яку прагне повернути під свій контроль. Також Київ заявив, що справжнім джерелом ядерної небезпеки на ЗАЕС залишається її незаконна окупація Росією та систематичне обмеження доступу міжнародних експертів. Сили оборони України та РНБО також спростували звинувачення Москви, назвавши їх спробою дискредитувати Україну та відвернути увагу від дій РФ навколо станції.

