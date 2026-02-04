Медведєв приміряв образ «Короля ночі» та налякав світ ядерною зимою

Дмитро Медведєв / © Associated Press

Заступник голови Ради безпеки Росії і колишній президент Дмитро Медведєв знову лякає світ погрозами про ядерну війну.

Про це маріонетка Путіна написав у соцмережі Х.

Медведєв нагадав, що завтра, 5 лютого втрачає чинність російсько-американський договір про контроль над ядерним озброєнням (СНО-3).

«Ось і все. Вперше з 1972 року Росія (колишній СРСР) і США не мають договору, що обмежує стратегічні ядерні сили. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, New START — все це в минулому», — написав він.

До свого поста Медведєв додав скриншот із телесеріалу «Гра престолів» з персонажем «Королем ночі», який хоче знищити світ людей. Також на зображенні напис з серіалу — «Зима близька». Ймовірно, це має символізувати «ядерну зиму».

Тим часом, в МЗС країни-агресорки прокоментували закінчення терміну дії договори. Там нагадали, що Москва призупинила дію довоговору ще 2023 року, проте «добровільно зберігала прихильність до центральних кількісних обмежень». Зараз Москва констатувала, що сторони більше не пов’язані жодними зобов’язаннями. Відповідно, обидві держави мають повне право без обмежень обирати свої наступні дії.

У МЗС РФ пригрозили, що Москва «готова до рішучих військово-технічних контрзаходів, аби реагувати на потенційні додаткові загрози національній безпеці». Водночас в РФ запевнли, що «залишаються відкритою для пошуку шляхів стабілізації стратегічної ситуації».

Раніше Дмитро Медведєв, який і підписував останню угоду 2010 року, знову намагався залякати світ ядерною війною. Він нагадав, що в оновленій ядерній доктрині Росії розширено критерії використання ядерної зброї.

В іншому інтерв’ю Медведєв зробив різкий розворот і запевнив, що «ми (Росія — Ред.) не зацікавлені у глобальному конфлікті. Ми ж не божевільні».

