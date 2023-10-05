Медведєв раптом заявив про готовність Росії до переговорів, але “нешкідливих”

Поплічник Путіна вважає, що Захід проштовхує ідею переговорів, щоб дати час Силам оборони України час для перепочинку.

Заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Росії Дмитро Медведєв, який здебільшого лякає світ ядерним армагедоном та погрожує ракетними ударами по країнах НАТО, несподівано згадав про можливість переговорного процесу як інструменту закінчення війни.

Про це він говорив у четвер, 5 жовтня, під час застілля з якимись людьми у камуфляжній формі, судячи з відео у його Telegram-каналі.

При цьому поплічник Путіна вирішив перед своїми слухачами “викрити хитрощі” країн Заходу, які нібито втомилися підтримувати Україну і тепер проштовхують “такий переговорний процес, який допомагатиме ослабленню Росії, а з іншого боку допомагатиме накопичувати сили нашого супротивника”.

“Ось такі переговори нам не потрібні, вони просто шкідливі. При тому що від самих переговорів як інструменту Росія ніколи не відмовлялася... Питання в тому, про що ми ведемо переговори... З якої точки ми починаємо. А точка тут дуже проста – треба визнати реалії", - самовпевнено заявив Медведєв.

Зовсім недавно Дмитро Медведєв пообіцяв, що Росія загарбає ще більше регіонів України. А раніше він попереджав, що успішний український контрнаступ змусить Росію вдатися до ядерної зброї.

Нагадаємо, через атаку безпілотників на Москву заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв пригрозив новими "нестандартними ударами".

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