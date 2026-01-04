Медведєв розмріявся про викрадення "неонациста" Мерца у Німеччині

Дмитро Медведєв / © Associated Press

Колишній президент Росії, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв цинічно заявив, що може уявити собі операції з викрадення світових лідерів, подібні до тієї, що була здійснена Сполученими Штатами у Венесуелі, прямо згадавши федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Пре це він сказав у коментарі пропагандистам державного російського агентство ТАСС з приводу захоплення венесуельського диктатора Мадуро.

«Викрадення неонациста Мерца може стати чудовим поворотом у цьому карнавальному серіалі», — заявив Медведєв,

Він додав, що такий сценарій «не був би нереалістичним».

Медведєв без жодних доказів проторікував, буцімто існують підстави для переслідування канцлера на території Німеччини.

«Це не буде марною тратою часу, особливо коли громадяни страждають безпідставно», — ляпнув російський чиновник.

Вірний поплічник Путіна, якого вважають головним рупором провокаційних заяв Кремля, Дмитро Медведєв неодноразово відзначався безглуздими та нахабними заявами на адресу Заходу, особливо від початку повномасштабної війни РФ проти України.

Нагадаємо, голова Радбезу РФ Дмитро Медведєв уже висловлював обурення з приводу захоплення спецпризначенцями США «легально обраного президента з дружиною» у Венесуелі.