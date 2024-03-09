Медведєв скандалить у Telegram одразу після отримання алкоголю з Італії - ЗМІ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Дмитро Медведєв виступає зі злісними заявами досить регулярно. Можливо, це якось пов'язано з тим, що його легендарні виноградники не постраждали від санкцій, і до Росії продовжує надходити стабільний потік італійського вина.

Про це пише видання The Insider, пов'язуючи постачання вина з його постами в Telegram.

За даними журналістів, навіть після початку повномасштабного вторгнення Дмитро Медведєв продовжував отримувати вино з італійських виноробень. Так, за даними ImportGenius, вина Fattoria della Aiola прибули до Росії 17 червня 2022 року. Товар доставила з Латвії компанія Wellman Logistics, а одержувачем стало ТОВ "Рю де Вин", яке за ланцюжком належить АТ "Скаристий берег". Засновником цієї компанії був підконтрольний Медведєву фонд "Соцгоспроект".

Дмитро Медведєв та Володимир Путін / Фото: Associated Press

Тосканську виноробню Fattoria della Aiola ФБК вперше пов'язали з Дмитром Медведєвим 2017 року. На той момент бізнес в Італії було зареєстровано на кіпрський офшор Furcina LTD, він належав Іллі Єлісєєву (однокласнику, довіреній особі та найкращому другу Медведєва). Наразі структура власності Fattoria Della Aiola Societa Agricola A R.l. (Італія) змінюється. Замість кіпрського офшору з'явився інший, але частина акцій належить безпосередньо Єлісєєву, переконане видання.

"Днями Дмитро Медведєв знову опинився в центрі публічної уваги і знову у зв'язку з висловлюваннями, що викликають непереборне почуття сорому і незручності за колишнього президента. У синьому френчі в стилі Ангели Меркель він виступив перед учасниками Всесвітнього фестивалю молоді та, крім іншого, називав європейців рабами й тваринами, супроводжуючи це "фотожабами" зі спотвореними обличчями європейських лідерів зі свого Telegram-каналу", — йдеться в матеріалі.

А за два дні після прибуття італійського вина Медведєв у Telegram передбачив загибель ЄС, назвавши очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн "тіткою".

Наступний вантаж з італійської виноробні Медведєва прибув до Росії через місяць, 18 липня. Відправником вантажу була компанія SIA Lion Wine, а одержувачем — московська компанія Lion Wine. Пляшки були ввезені під виглядом "зразків".

"Невідомо, чи брав участь у пробах сам винороб Медведєв, але за кілька днів після того, як пляшки перетнули кордон, він пише пост із переліком "гріхів" Заходу, в якому використовує такі вирази, як "європейські дурні", "дідусь із деменцією" (про президента США, а не те, що ви могли подумати), "міські божевільні" (про керівництво ЄС)", — йдеться в розслідуванні.

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