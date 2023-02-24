Медведєв у новому маренні пригрозив дійти до кордонів Польщі, щоб усунути “загрозу” для Росії

Експрезидент Росії та вірний прихвостень Путіна у своїй хворій уяві ловив “бандерівські банди” в “малоросійських лісах” та пообіцяв знищити вщент “неонацизм”.

У п’ятницю, 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення, колишній президент Росії, а тепер заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв розродився новою маячнею про перебіг війни в Україні, яку в Кремлі продовжують називати “спеціальною воєнною операцією”.

У своєму Telegram-каналі він заявив, що російська армія дійде до кордонів Польщі, щоб відсунути “кордони загроз” для Російської Федерації.

"Важливо досягти всіх цілей спеціальної військової операції. Відсунути кордони загроз нашій країні якомога далі, навіть якщо це будуть кордони Польщі. Знищити неонацизм вщент. Щоб не витрачати потім час на вилов залишків бандерівських банд по малоросійських лісах”, - розмріявся прихвостень Путіна, армія якого через рік повномасштабної війни втратила більшість загарбаної у перші дні території після контрударів ЗСУ.

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Попри постійні поразки російської армії на фронті, Медведєв висловив впевненість у перемозі Росії, але припустив, що "переговори" після російської "перемоги" будуть “важкими і напруженими”.

У своїй маячні Медведєв вкотре назвав український уряд “неонацистським”, який здійснює “геноцид” проти російськомовних в Україні — це, як відомо, було одним із багатьох безпідставних звинувачень, які послужили приводом для російської агресії. За його словами, якщо Київ не буде остаточно розбитий, це “спровокує новий конфлікт”.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 лютого, президент США Джо Байден зробив кілька заяв про війну, яку розв’язав кремлівський диктатор Володимир Путін в Україні. Зокрема, він запевнив, що Росія ніколи не отримає перемоги в цій війні, причиною якої є тільки імперські амбіції диктатора Путіна.

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