Медведєв в істериці погрожує лідерам НАТО: "Розглядаються як законна військова ціль"

Медведєв боїться, що війська НАТО навчають українських військових, і називає це умовою до вступу у війну країн Альянсу.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв знову вдався до погроз. Цього разу прихвостень Путіна не задоволений перспективами отримання Україною сучасних винищувачів від західних партнерів і погрожує військовою відповіддю.

Про це він написав у себе у соціальних мережах.

"Якщо ж уявити, що поставлені в майбутньому натовські літаки обслуговуватимуться їхніми військовими на території якоїсь Польщі, це буде прямий вступ атлантистів у війну проти Росії з усіма наслідками. А всі особи, які ухвалюють рішення про постачання (ремонт) такої техніки, поряд з іноземними найманцями та військовими інструкторами повинні розглядатися як законна військова ціль", - пригрозив головний путініст.

Медведєв боїться, що війська НАТО навчають українських військових, і називає це умовою до вступу у війну країн Альянсу.

Сучасні винищувачі для України

У річницю вторгнення Росії - 24 лютого - президент США Джо Байден виключив можливість передавання Україні американських винищувачів F-16, сказавши, що вони "зараз не потрібні".

Водночас голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол каже, що американські винищувачі F-16 можуть з'явитися в Україні у "вирішальний та поворотний" момент війни.

Президент Чехії Петр Павел виступає за надання Україні західних винищувачів. Втім, через пів року або пізніше, коли будуть підготовлені умови для цього.

G-20 не дійшли згоди щодо війни в Україні: хто блокував рішення

Читайте також: