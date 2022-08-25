Медведєв видав чергову маячню про "півтора" сценарія розвитку війни в Україні

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв, відомий своїми маразматичними заявами щодо України, знову заявив, що перемога буде за Росією, а варіантів розв’язання війни всього "півтора".

Він знову виключив перемогу України та розкритикував західні ЗМІ, які дають відповідні прогнози.

Про це Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.

Колишній президент Росії розкритикував західних експертів і політиків, які дають прогнози про перемогу України, і назвав їх "брехнею".

"Аналітики всіх мастей вправляються у підготовці прогнозів щодо українського конфлікту... Прогнози перемоги будують у Києві та в українофільних країнах Заходу. Насправді, все це брехня чистої води та демагогія для обробки електорату", - заявив Медведєв.

Він вважає, що є "півтора сценарія" розвитку ситуації. Водночас Медведєв навіть думки не допускає про провал Росії.

"Сценаріїв всього півтора. Перший - досягнення всіх цілей СВО і недвозначне визнання її підсумків у Києві. Другий - військовий переворот в Україні, а вже потім визнання підсумків спецоперації", - написав він.

Нагадаємо, раніше колишній президент РФ Дмитро Медведєв побідкався, бо Україна відмовилася від російських гарантій безпеки. Він заявив, що нібито тільки держава-терористка могла гарантувати українцям безпеку, але Україна вирішила скористатися західним озброєнням.

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