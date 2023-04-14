Медведєв пригрозив Польщі "зникненням": йому порадили і далі "змішувати алкоголь і наркотики"

Медведєв погрожує Польщі, яка підтримує Україну у боротьбі з окупантами.
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив Польщі "зникненням". На це один із польських сатиричних Twitter-акаунтів порадив йому і далі "змішувати алкоголь та наркотики".
Про це Медведєв написав у Twitter.
Медведєв, який часто погрожує світу ядерною катастрофою, після заяв прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Україна має право бити по території РФ, пригрозив Польщі "зникненням через війну РФ і НАТО". Моравецького Медведєв назвав "тупоголовим" через підтримку України у війні проти держави-терористки.
"Я не знаю, хто виграє або програє таку війну, але з огляду на роль Польщі як форпосту НАТО в Європі ця країна напевно зникне разом зі своїм тупим прем'єр-міністром", – написав Медведєв.
Один із сатиричних польських Twitter-акаунтів "Agencja Bezpieczeństwa Narodowego" відповів кремлівському посадовцю. Йому порадили і далі "змішувати алкоголь та наркотики".
"Шановний пане Медведєв. Просимо пам’ятати, що поєднання алкоголю з наркотиками дуже небезпечне. Будь ласка, продовжуйте в цьому ж дусі", - йдеться у дописі.
Dear Mr Medvedev— Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (@ABNPoland) April 14, 2023
Please remember that combining alcohol with drugs is very dangerous.
Please continue doing it.
Коли деякі ЗМІ сплутали цей акаунт із офіційним, його автори іронічно "перепросили за третю світову війну".
Szanowni Państwo.— Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (@ABNPoland) April 14, 2023
Przepraszamy za Trzecią Wojnę Światową....
Miłego wieczoru :) https://t.co/7pAoLHs9ng
Нагадаємо, заступник секретаря Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв вирішив більше не приховувати імперські амбіції Кремля і заявив, що Україна завжди була частиною “Великої Росії”.
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