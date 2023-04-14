Медведєв пригрозив Польщі "зникненням": йому порадили і далі "змішувати алкоголь і наркотики"

Медведєв погрожує Польщі, яка підтримує Україну у боротьбі з окупантами.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив Польщі "зникненням". На це один із польських сатиричних Twitter-акаунтів порадив йому і далі "змішувати алкоголь та наркотики".

Про це Медведєв написав у Twitter.

Медведєв, який часто погрожує світу ядерною катастрофою, після заяв прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Україна має право бити по території РФ, пригрозив Польщі "зникненням через війну РФ і НАТО". Моравецького Медведєв назвав "тупоголовим" через підтримку України у війні проти держави-терористки.

"Я не знаю, хто виграє або програє таку війну, але з огляду на роль Польщі як форпосту НАТО в Європі ця країна напевно зникне разом зі своїм тупим прем'єр-міністром", – написав Медведєв.

Один із сатиричних польських Twitter-акаунтів "Agencja Bezpieczeństwa Narodowego" відповів кремлівському посадовцю. Йому порадили і далі "змішувати алкоголь та наркотики".

"Шановний пане Медведєв. Просимо пам’ятати, що поєднання алкоголю з наркотиками дуже небезпечне. Будь ласка, продовжуйте в цьому ж дусі", - йдеться у дописі.

Dear Mr Medvedev



Please remember that combining alcohol with drugs is very dangerous.



Please continue doing it. — Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (@ABNPoland) April 14, 2023

Коли деякі ЗМІ сплутали цей акаунт із офіційним, його автори іронічно "перепросили за третю світову війну".

Szanowni Państwo.



Przepraszamy za Trzecią Wojnę Światową....



Miłego wieczoru :) https://t.co/7pAoLHs9ng — Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (@ABNPoland) April 14, 2023

Нагадаємо, заступник секретаря Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв вирішив більше не приховувати імперські амбіції Кремля і заявив, що Україна завжди була частиною “Великої Росії”.

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