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Медведєв пригрозив Польщі "зникненням": йому порадили і далі "змішувати алкоголь і наркотики"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Медведєв пригрозив Польщі "зникненням": йому порадили і далі "змішувати алкоголь і наркотики"

Фото: Associated Press

Медведєв погрожує Польщі, яка підтримує Україну у боротьбі з окупантами.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив Польщі "зникненням". На це один із польських сатиричних Twitter-акаунтів порадив йому і далі "змішувати алкоголь та наркотики". 

Про це Медведєв написав у Twitter. 

Медведєв, який часто погрожує світу ядерною катастрофою, після заяв прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Україна має право бити по території РФ, пригрозив Польщі "зникненням через війну РФ і НАТО". Моравецького Медведєв назвав "тупоголовим" через підтримку України у війні проти держави-терористки. 

"Я не знаю, хто виграє або програє таку війну, але з огляду на роль Польщі як форпосту НАТО в Європі ця країна напевно зникне разом зі своїм тупим прем'єр-міністром", – написав Медведєв.

Один із сатиричних польських Twitter-акаунтів "Agencja Bezpieczeństwa Narodowego" відповів кремлівському посадовцю. Йому порадили і далі "змішувати алкоголь та наркотики". 

"Шановний пане Медведєв. Просимо пам’ятати, що поєднання алкоголю з наркотиками дуже небезпечне. Будь ласка, продовжуйте в цьому ж дусі", - йдеться у дописі. 

Коли деякі ЗМІ сплутали цей акаунт із офіційним, його автори іронічно "перепросили за третю світову війну". 

Нагадаємо, заступник секретаря Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв вирішив більше не приховувати імперські амбіції Кремля і заявив, що Україна завжди була частиною “Великої Росії”.

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Дата публікації
Перегляди
568
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