Медведєв видав нову заяву про плани збільшити виробництво танків у РФ

Заступник голови російського радбезу хоче "модернізувати тисячі танків".
Під час перебування на Омському заводі транспортного машинобудування ("Омськтрансмаш") заступник голови російського радбезу Дмитро Медведєв, який відомий своїми скандальми заявами, заговорив про збільшення виробництва танків у Росії.
Про це повідомляє канал ASTRA.
"Вчора, як відомо наш противник, клянчив там літаки, ракети, танки, перебуваючи за кордоном. Що ми повинні робити у відповідь? Зрозуміло, що в цьому випадку нам природно збільшувати виробництво різних видів озброєнь та військової техніки. Включно з сучасними танками. Йдеться про виробництво, модернізацію тисяч танків", - сказав він.
Напередодні Медведєв вибухнув погрозами через постачання Україні ракет із США. Він пригрозив Києву. Сказав, що "відповідь РФ буде жорсткою".
Раніше він видав божевільну ідею: що робити з тими, хто не підтримує дії та політику Кремля. Заступник голови російського радбезу запропонував застосовувати до "зрадників" Росії "спецправила воєнного часу", які виконуватимуть "тихі групи непомітних людей".
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