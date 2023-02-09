Медведєв видав нову заяву про плани збільшити виробництво танків у РФ

Під час перебування на Омському заводі транспортного машинобудування ("Омськтрансмаш") заступник голови російського радбезу Дмитро Медведєв, який відомий своїми скандальми заявами, заговорив про збільшення виробництва танків у Росії.

Про це повідомляє канал ASTRA.

"Вчора, як відомо наш противник, клянчив там літаки, ракети, танки, перебуваючи за кордоном. Що ми повинні робити у відповідь? Зрозуміло, що в цьому випадку нам природно збільшувати виробництво різних видів озброєнь та військової техніки. Включно з сучасними танками. Йдеться про виробництво, модернізацію тисяч танків", - сказав він.

Напередодні Медведєв вибухнув погрозами через постачання Україні ракет із США. Він пригрозив Києву. Сказав, що "відповідь РФ буде жорсткою".

Раніше він видав божевільну ідею: що робити з тими, хто не підтримує дії та політику Кремля. Заступник голови російського радбезу запропонував застосовувати до "зрадників" Росії "спецправила воєнного часу", які виконуватимуть "тихі групи непомітних людей".

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