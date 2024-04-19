Медведєв видав свою шалену версію замаху на Зеленського в Польщі

Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв істерично прокоментував інформацію про те, що у Польщі готували замах на президента України Володимира Зеленського.

Про це він написав у Telegram.

Скандальний кремлівський блазень вирішив повторити безглуздий міф роспропаганди про нібито "наркозалежність" Зеленського.

Крім того, Медведєв видав маячню про те, що Зеленського на Заході нібито вирішили ліквідувати.

"Замах на головного бандерівця у Польщі? А ось це вже справді серйозно. У наркотичного клоуна є підстави сполошитися не на жарт. Цілком імовірно, це може бути першим доказом того, що на Заході ухвалили рішення щодо його ліквідації. Бійся, паяче", - написав Медведєв.

Замах на Зеленського у Польщі: що відомо

Поліція Польщі 17 квітня заарештувала чоловіка Павела К., який збирав інформацію для російської військової розвідки (ГРУ) з метою вбивства президента України Володимира Зеленського.

За інформацією правоохоронців, у його завдання входив збір і надання росіянам інформації про охорону аеропорту в місті Ряшеві. Ця інформація була потрібна російським спецслужбам для того, щоб спланувати можливий замах на життя Володимира Зеленського.

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