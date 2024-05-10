Медведєв виступив з прямою ядерною погрозою двом країнам Європи

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв погрожує ударом по території Великої Британії, якщо ракети Storm Shadow атакуватимуть Росію.

Про це він написав у своєму Telegram.

Медведєв пригадав, як співпрацював із Девідом Кемероном у часи його прем'єрства у Великій Британії, і зазначив, що тоді він не був таким русофобом.

“Так, середнячок, не більше. А зараз? "Українці, ви можете стріляти нашими ракетами, куди хочете". А ми — британці — не боїмося нічого, навіть ядерного конфлікту... Даремно, дядечку”, — написав заступник голови радбезу РФ.

“Адже Storm Shadow/SCALP-EG управляється не придурками у вишиванках, а саме британцями та французами. За певних обставин відповідь за таке полетить не лише до Києва”, — додав він, зазначивши, що РФ може атакувати ядерною зброєю.

За словами Медведєва, відпрацювання відповіді на удари по території РФ британськими ракетами — мета запланованих ядерних навчань.

Всі ці слова він адресував міністру закордонних справ Великої Британії Девіду Кемерону, який закликав боротися з Путіним до кінця. У своєму дописі кремлівець зазначив, що британцям не слід бути такими хоробрими і вдавати “крутих”, бо це може викликати певні наслідки.

Путініст не соромився у виразах, назвавши Кемерона “дебілом його королівської величності”.

“А щодо боротьби із Путіним. Іншими словами, боротьби з Росією. Немає в мене пристойної відповіді, крім хіба, що однієї. Девід — ти, того, акуратніше”, — додав Медведєв.

Нагадаємо, країнам-союзницям по НАТО варто збільшити витрати на оборону. Адже стриманість Заходу лише стимулює агресорів, Зокрема Росію, до ескалації. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час виступу в Національному центрі кібербезпеки.

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