Дмитро Медведєв / © Associated Press

Реклама

Заступник очільника Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв знову опублікував погрози у своєму стилі.

Цього разу він пригрозив Великій Британії за те, що вона використовує заморожені російські активи для військових потреб України.

«Велика Британія доправила Україні $1,3 млрд, отриманих як прибуток від використання заморожених активів Росії. Про це сказав англійський придурок Леммі. Ну, це означає одне: британські злодії передали російські гроші неонацистам. Але з урахуванням того, що в судовому порядку ці гроші зі зрозумілих причин не стягнути, наша країна має лише один спосіб повернення цінностей. Повернути захоплене у натуральній формі», — пише Медведєв.

Реклама

Далі він називає вже звичні йому погрози, починаючи від військових «здобутків» до розграбування цінностей Британської Корони.

«Тобто „українською землею“ та іншим нерухомим та рухомим майном, розташованим на ній. (Я, зрозуміло, не про землі нових регіонів Росії, вони й так наші.) Тож будь-яке незаконне захоплення заарештованих російських коштів чи доходів із них має конвертуватися на додаткові території та інше майно країни 404. Ну чи вилученням цінностей Британської Корони. Їх ще досить у різних місцях, включаючи і ті, хто перебуває в Росії», — додав він.

Нагадаємо, понад 1,3 млрд доларів доходів від заморожених російських активів пішли на військову допомогу Україні. За ці гроші Велика Британія закупила боєприпаси, ракети та дрони, уклавши нові оборонні контракти.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час візиту до Києва 3 вересня заявив, що кошти від знерухомлених російських активів профінансували понад 1 мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги для України.